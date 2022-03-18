Полиция Николаевщины продолжает обеспечивать правопорядок в регионе – за сутки обработали 630 обращений

В Николаевской области полиция продолжает обеспечивать правопорядок в регионе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Враг продолжает производить обстрелы города и области, окончательная информация о поврежденных объектах и ​​пострадавших уточняется.

«Понимая, как тяжело сегодня приходится людям выживать в эти сложные времена, стражи порядка прилагают максимум усилий для оперативного решения их проблемных вопросов. Социальная защита населения является приоритетной. Поддержку гражданам оказывают все подразделения николаевской полиции: следователи, патрульные, спецназовцы, полицейские офицеры общин. Полицейские выполняют и свои главные правоохранительные функции – реагируют на сообщения граждан о различных событиях, раскрывают преступления, борются с мародерами, охраняют правопорядок. За минувшие сутки на спецлинию 102 поступило более 630 обращений от жителей области по поводу выявленных подозрительных лиц, автомобилей, оставленных без присмотра предметов, а также совершенных правонарушений. Все эти сигналы отработаны», – говорится в сообщении.