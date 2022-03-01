В Николаеве нацгвардейцы задержали двух мужчин, которые следили за блокпостами и объектами инфраструктуры

В Николаеве гвардейцы задержали мужчин, которые, вероятно, работали на врага.
Об этом сообщили в 19-м Николаевском полку охраны общественного порядка НГУ.
«На одном из блокпостов в Николаеве, нацгвардейцами были задержаны 2 человека, которые ставили отметки возле военных укреплений, инфраструктурных объектов города и фотографировали их. Соответствующие фотографии были обнаружены в их мобильных телефонах. Для уяснения всех обстоятельств задержанных передали сотрудникам СБУ», – говорится в сообщении.