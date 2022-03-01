На Закарпатье родственник таможенника продал мужчине поддельную справку, чтобы он смог пересечь границу

Вечером 16 марта на КПП Малый Березный Закарпатской таможни работники Государственного Бюро расследований совместно с Госпогранслужбой обнаружили попытку пересечения границы по поддельной справке о непригодности к службе в период мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Гражданин задержан совместно с сотрудниками Нацполиции. Зарегистрировано уголовное производство по части 4 статьи 358 УК Украины.

В ходе досудебного расследования также было обнаружено лицо, которое продало эту справку гражданину. Им оказался родственник действующего работника таможни КПП Малый Березный.

Также установлено, что кроме продажи справки данное лицо взялось переправить через границу почти 40 тысяч евро, поскольку автомобиль с деньгами должна была проверять его родственница. Мужчина также был задержан при попытке пересечения границы.

Открыто уголовное производство по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»), 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») УК Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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