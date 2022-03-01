Из здания разрушенного театра в Мариуполе вышли 130 человек, под завалами остаются более 1300

130 мариупольцам удалось выйти из разрушенного здания Драматического театра, однако более 1300 все еще остаются под завалами без возможности выбраться.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Тарута.

Известно, что 16 марта рашисты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, в котором на тот момент прятались люди, в том числе дети - об этом свидетельствуют надписи возле здания театра, которую видно с большой высоты. На следующий день стало известно, что бомбоубежище выдержало авиаудар, однако люди заблокированы под завалами.

«Достоверно известно, что бомбоубежище уцелело. Тем не менее, оно состоит из трех частей, пострадала ли какая-либо из них, неизвестно. Утром из-под завалов, разбираемых самими мариупольцами, живыми вышли по меньшей мере 130 человек. По оценкам тех людей, которые скрывались в театре, и вчера вырвались из Мариуполя, в бомбоубежище и самом здании театра оставалось не менее 1300 человек», - написал Тарута.

Нардеп также написал, что до конца неизвестно о точном количестве раненных и погибших людей, которые сейчас находятся под завалами. По словам политика, шансов выбраться у людей нет.

«Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько раненых и погибших, никто не знает. Понятно только, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные и государственные за дни блокады рашистскими оккупанты физически уничтожены. Убиты многие медики. Это значит, что все выжившие после бомбардировки либо умрут под завалами театра, либо уже умерли» - написал он.

Сергей Тарута назвал войну в городе - трагедией мирового масштаба.