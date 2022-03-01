Мэрия Николаева собирает информацию о поврежденных от обстрелов оккупантов домах – гражданам помогут с ликвидацией последствий

Николаевский горсовет собирает данные о последствиях российских атак на город. Гражданам будут оказывать возможную помощь в ликвидации повреждений.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Если из-за обстрелов ваши дома или имущество повреждены или разрушены, просим вас заполнить электронную форму по ссылке: https://bit.ly/3itmPuR. Мы зафиксируем факты и характер повреждений. Что можно быстро починить – поможем», – написал мэр.

Если у вас нет доступа к интернету или вам нужна консультация по заполнению электронной формы, обращайтесь в колцентр при Николаевском городском совете по телефонам: