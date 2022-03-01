В Киеве бывшего первого замглавы Фонда госимущества задержали за сотрудничество с оккупантами

Бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества задержали по подозрению в совершении государственной измены, а также в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, бывший первый заместитель Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны.

С 24 февраля по 16 марта 2022 года гражданин Украины на территории города Киева в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям Российской Федерации и представителям «ДНР»/«ЛНР» данные о местах расположения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Имея военное образование, он отдавал себе отчет, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 615 УПК Украины. Во время обыска у него обнаружены и изъяты пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении оперативных подразделений СБУ.