Война против Украины отбросит Россию назад в «лихие 90-е», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сжигают свое национальное богатство в войне против Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам.

- Я уверен, что атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в «лихие 90-е». Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. Такова будет для России цена войны против Украины. Это для них будет падением, болезненным падением. И они это ощутят – даже несмотря на «опиум для народа» от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора.