Зеленский призвал европейские страны заблокировать порты для всех российских судов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Евросоюзом новые санкции против России.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Обсуждаем следующий пакет санкций против России. Достаточно весомый. Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российские власти.

- И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти. Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-нибудь государство мечтает покорить соседей. Действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакой выгоды.