Греция готова отстроить разбомбленный россией роддом в Мариуполе

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил о готовности Греции отстроить разбомбленный российскими оккупантами роддом в Мариуполе.

Об этом глава греческого правительства сообщил в Твиттере.

«Греция готова отстроить роддом в Мариуполе, центре греческого меньшинства в Украине, дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны», - написал он.

Как сообщалось, российские войска 9 марта разбомбили роддом в Мариуполе. В результате бомбардировки три человека, среди которых один ребенок, погибли и еще 17 пострадали. Позже стало известно, что скончалась еще одна беременная женщина, ее не рожденного ребенка также спасти не удалось.