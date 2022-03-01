ВСУ за две-три недели научатся работать с западными ПВО и самолетами, - спикер Воздушных сил

В Украине сейчас есть достаточное количество пилотов, однако им не хватает самолетов. В связи с этим ВСУ просит западных партнеров предоставить советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-25 или западные F-15 и F-16, которые уже были в употреблении.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

- Если нам передадут американские самолеты, для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации. Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах, - заявил Юрий Игнат.

Также он добавил, что украинских летчиков смогут обучить всего за несколько недель, чтобы они смогли осуществлять полеты на новейших самолетах.

- Пилоты есть, самолетов на всех не хватает. Если нам дадут эти самолеты, то мы своих переучим за две-три недели. Они пройдут подготовку в разных странах, где есть авиационные тренажеры, потом отработают настоящие полеты и можно идти в бой. Конечно искусство важно, но западные самолеты со своим вооружением, активными головками самонаведения, лучше российских, и мы с ними можем быстро разобраться. Мы реалисты, нам хватит F-15 и F-16 в определенных модификациях, - добавил спикер.

Он отметил, что украинцы смогут оперативно обучиться и запустить в оборот западные ПВО. Эти средства противовоздушной обороны смогут защитить украинское небо от российских ракет.