«Когда оглашаются решения, некоторые вещи уже пересекают границу», - посол Украины об оружии от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Голос Америки».
- Я не буду раскрывать те вещи, которые не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому на самом деле это параллельный процесс, - отметила она.