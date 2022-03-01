«Когда оглашаются решения, некоторые вещи уже пересекают границу», - посол Украины об оружии от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Голос Америки».