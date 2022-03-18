Районный суд Львова разрешил арест Медведчука

Лычаковский районный суд Львова разрешил арест нардепа, кума российского президента Виктора Медведчука. Сейчас его местонахождение устанавливается.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Рассказывается, что 18 марта следователь судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.
Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.
Напомним, народного депутата, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Место нахождения фигуранта устанавливается.
«Обращаемся к украинцам находящимся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука, просим немедленно сообщать в ДБР по электронному адресу inform.dbr@gmail.com и по телефону +38 (044) 356 40 00 (дополнительный 21 10)», - говорится в сообщении.