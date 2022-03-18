Районный суд Львова разрешил арест Медведчука

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Рассказывается, что 18 марта следователь судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.

Напомним, народного депутата, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Место нахождения фигуранта устанавливается.