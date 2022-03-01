«У них нет коммуникации, они не знают, где они»: Губернатор Ким рассказал о русских оккупантах на Николаевщине

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о положении русских оккупантов в Николаевской области.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

— Русские ожидали, что они влетят в город, их встретят радушно, с цветами, никто не попытается их остановить. Но так не произошло, - говорит Виталий Ким.

В статье отмечают, что Ким периодически ездит вокруг города на захваченном русском «Тигре», на который прикрепили украинский флаг. На сегодняшний день Николаев находится в зоне доступности российской артиллерии, особенно РСЗО «Смерч», у которой дальность – 70 километров. Но сейчас у противника другие приоритеты.

— В Николаеве тихо, потому что русские сильно заняты защитой своих позиций, обстреливающихся нашими силами. Поэтому оккупанты атакуют их, а не город. Мы вынесли их за пределы города и продолжаем двигаться дальше, - отметил губернатор.

Сегодня украинские силы восстановили доступ к селам, которые раньше контролировались русскими – Луч, Шевченково и Украинка. Туда возят еду и эвакуируют оттуда жителей.

— Освобожденные территории все равно опасны, - добавил Ким.

Также он отметил, что у оккупантов проблемы с коммуникацией и ориентированием по местности.

— Некоторые российские БТРы просто как потерянные, ездят туда-сюда. У них нет коммуникации, они не знают, где они. Иногда они заезжают к нам в тыл и начинают стрелять в любую гражданскую машину, потому что они боятся, что кто-то выскочит оттуда с реактивной гранатой и выстрелит в них, - добавил Виталий Ким.

Напомним, русские оккупанты, которые находятся возле Николаева и собираются "взять город", понесли большие потери военных и техники. Отмечается, что со всей роты осталось в живых 30 человек.