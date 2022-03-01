Лидер Китая заявил, что не заинтересован в войне в Украине, - СМИ

Президент США Джо Байден 18 марта провел разговор с главой Китая Си Цзиньпином. В нем китайский лидер заверил, что не заинтересован в войне в Украине.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Так, Пекин подчеркнул, что война в Украине не отвечает ничьим интересам.

В Китае считают, что межгосударственные отношения не могут переходить в стадию такой конфронтации: «Украинский кризис это то, чего мы не хотим видеть».

Си Цзиньпин также сказал Байдену, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения в правильном курсе, и обе стороны должны брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для мира по всему миру.