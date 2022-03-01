На Буковине отдали под суд жительницу Николаевщины, которая пыталась переправить мужчину за границу в бейби-боксе

В Черновицкой области будут судить жительницу Николаевщины за незаконную переправку мужчины через государственную границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как известно, 16 марта 40-летняя жительница села Полигон Николаевской области на автомобиле Renault Clio приехала в международный пункт пропуска «Росошани». Во время прохождения проверки указанного транспортного средства работники пограничной службы обнаружили в картонной коробке 36-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу Украины с Республикой Молдова.

В ходе досудебного расследования полицейские собрали достаточное количество доказательств причастности женщины к совершению уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины.

Следователи полиции под процессуальным руководством Днестровской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении в содеянном и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд для рассмотрения.