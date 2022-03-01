Оккупанты взяли в плен и пытают секретаря горсовета Новой Каховки

В Новой Каховке в Херсонской области российские оккупанты двое суток удерживают под арестом и пытают секретаря совета Новокаховской громады Дмитрия Васильева.

Об этом сообщила в Facebook его жена Людмила Васильева.

«Секретарь Совета Новокаховской объединённой территориальной громады Дмитрий Васильев уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале (ИВС) здания полиции Новой Каховки, которое используется оккупантами, как офис так называемой «комендатуры». Глава Херсонской ОГА Лагута в курсе. Мэр Новой Каховки – в курсе. Требования россиян к Васильеву – изменить его остро негативную позицию к России на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе, элементы пыток. Васильев – патриот Украины, держится, своей позиции не меняет», - сообщила его жена.