В Минобороны Украины рассказали о танкистах-Героях, которые ценой жизни остановили оккупантов

В Киевской области в бою 8 марта погиб экипаж украинских танкистов, которые сражались за поселок Макаров – старший сержант Сергей Васич, старший солдат Виталий Пархомук и солдат Олег Свинчук.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В боях за Макаров экипажи отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили шесть единиц вражеской техники.

«Путинцы были отброшены и, в конце концов, во время контрнаступления украинские войска освободили от оккупантов важный населенный пункт Киевщины – поселок Макаров!» - сообщили в Минобороны.

«Когда в прицеле появились русские, Сергей отдал команду на открытие огня. С первого выстрела удалось подбить главную машину, остальные два танка поддержали огнем. Одна за другой вражеские машины вспыхивали от метких выстрелов. Пехота начала разбегаться, впоследствии они обнаружили позицию наших танкистов, вызвали артиллерию… Вражеские солдаты прятались между строениями, бронетехника пыталась попасть в украинские танки. Маневрируя, наши танкисты уничтожали врага. Танк старшего сержанта Васича вошел противнику во фланг и начал вести огонь осколочно-фугасными снарядами, выкуривая пехоту», - говорится в сообщении.

Оккупанты попали в украинский танк управляемой ракетой и экипаж погиб. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил (посмертно) Васичу, Пархомуку и Свинчуку звания Герой Украины.