В Бердянске оккупанты из ФСБ задержали украинскую журналистку Викторию Рощину

Журналистка издания Hromadske Виктория Рощина предположительно находится в плену у российских оккупантов.

Об этом сообщает Hromadske.

Виктория Рощина снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны. Журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который ежедневно обстреливают российские войска.

«11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь и была плохая связь, поэтому мы почти не смогли говорить по телефону. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала. 12 марта мы не смогли выйти на связь с Викторией. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске».