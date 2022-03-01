В Бердянске оккупанты из ФСБ задержали украинскую журналистку Викторию Рощину

Журналистка издания Hromadske Виктория Рощина предположительно находится в плену у российских оккупантов.
Об этом сообщает Hromadske.
Виктория Рощина снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны. Журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который ежедневно обстреливают российские войска.
«11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь и была плохая связь, поэтому мы почти не смогли говорить по телефону. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала. 12 марта мы не смогли выйти на связь с Викторией. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске».
«16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно. Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество присоединиться информационно к освобождению журналистки Hromadske Виктории Рощиной».