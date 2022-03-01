ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За сутки ВСУ сбили 12 воздушных целей российских оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 18 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 19 марта.

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0:51 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 18 марта поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Всего за сутки 18 марта противовоздушной обороной уничтожено не менее 12 воздушных целей российских оккупантов:

- 2 самолета; - 3 вертолета; - 3 БпЛА; - 4 крылатых ракеты.

0:38 NEXTA Live сообщает, что оккупанты на выезде из Мариуполя раздевают мужчин и решают, взять их в плен или отпустить.

0:35 Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине, пишет Украинская правда.

0:25 Глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, участвующий в обороне Мариуполя от российских оккупантов, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить системы ПВО.

- Господин Президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО. Не маленькие ракеты, которые не работают против самолетов агрессора, а нормальные системы ПВО. Мы не знаем точно, останемся ли живы, когда вы будете смотреть это обращение. Знайте, такая судьба может быть у каждого города. Под завалами гибнут дети, старики. Они сидят 23 дня без воды и света.

Вершинин также обратился к лидерам стран мира и призвал помочь Украине бороться с российскими оккупантами. Он сказал, что мужество и мощь, которую проявляют защитники Украины, должны подтолкнуть мировых лидеров предоставить Украине современные системы ПВО.

00:17 Оперативное командование Юг опубликовало видео уничтожения вражеской техники.

0:07 Украинским военным с начала войны удалось сбить почти 100 вражеских самолетов. России пришлось поменять тактику из-за колоссальных потерь.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация уничтожила почти четвертую часть самолетов и половину вертолетов РФ.