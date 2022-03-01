«Войну нужно заканчивать, предложения Украины на столе», - Зеленский призвал РФ к переговорам

Содержательные переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок.

Об этом заявил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Мы всегда настаивали на переговорах, предлагали диалог… Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, услышали особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться, - говорит он.

Зеленский сравнил потери РФ в войне с участниками провластного митинга, который провели в Москве 18 марта.