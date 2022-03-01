Оккупанты на Николаевщине: За сутки в области уничтожили несколько вражеских колонн

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.
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07:39 Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что с утра «всё в порядке».
07:09 В течение суток украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.