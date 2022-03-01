В ООН заявили об угрозе голода и продовольственного кризиса в мире из-за войны в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе массового голода и продовольственного кризиса в мире в связи с российско-украинской войной.

Об этом он написал в Twitter.

Он подчеркнул, что война в Украине уже нарушила поставки продукции.

«Война в Украине уже нарушила цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы», - заявил Гутерриш.

Напомним, ранее тему возможного голода в своем блоге анализировала журналистка ПН Александра Ющишена.