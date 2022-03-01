На Николаевщине открыли уголовные производства по фактам обстрелов оккупантами воинских частей и мирного населения

По факту ракетных ударов по воинской части в Николаеве, в результате которых погибли военные, и обстрелов населенных пунктов в области начаты уголовные производства.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и отделе коммуникации Нацполиции в области

Как известно, утром 18 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части в городе Николаеве, в результате которых погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины. В настоящее время полная информация о пострадавших устанавливается, спасательная операция продолжается.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (часть 3 статьи 110 УК Украины).

Кроме того, 18 марта вражеским обстрелам и авиаударам подверглись Снигиревка, Николаев и Вознесенск.

В результате чего повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Полная информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время по фактам нарушения законов и обычаев войны осуществляется досудебное расследование (статья 438 УК Украины).

На местах происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.