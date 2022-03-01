Глава МВД заявил, что большинство задержанных диверсантов имеют украинский паспорт, поэтому попросил граждан быть более внимательными

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины. Поэтому он посоветовал гражданам обращать внимание на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения.

Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона 18 марта.

— Предатель не имеет нации, потому что он предает тех людей, с которыми много лет мог жить в одном доме, ходить на одну работу, дети могли ходить в одну школу. Поэтому человек, который предает, не имеет права на нацию. Относительно тех людей, которых задерживаем мы, то большинство являются гражданами Украины, которые определенное время получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким - то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и потом выполнял определенные задачи, - сообщил глава МВД Украины.

Денис Монастырский посоветовал гражданам обращать внимание на внезапное возвращение некоторых соседей из-за границы, на нетипичное поведение людей на улицах и из их окружения. Также он призвал быть внимательными, если люди видят незнакомцев с оружием, но те не являются бойцами ВСУ или не относятся к территориальной обороне.

В таких случаях, он попросил украинцев звонить на спецлинию Нацполиции Украины 102 или в Службу безопасности Украины.