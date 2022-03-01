«Мы е*шим высотки и пох*й, что там мирные жители»: В СБУ опубликовали перехват разговора, где оккупанты признаются в обстрелах жилых домов

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупантов, где они признаются, что обстреливают жилые дома.

Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале СБУ.

– Мы е*шим высотки и пох*й, что там мирные жители, – откровенно признаются они.

«В промытые пропагандой мозги рашистов заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины», - отметили в спецслужбе.

Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей довольно оригинально: «Путин дал им время съ*баться, а они не съ*бались».

То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах, акцентируют внимание в СБУ.