«Мы е*шим высотки и пох*й, что там мирные жители»: В СБУ опубликовали перехват разговора, где оккупанты признаются в обстрелах жилых домов

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупантов, где они признаются, что обстреливают жилые дома.
Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале СБУ.
– Мы е*шим высотки и пох*й, что там мирные жители, – откровенно признаются они.
«В промытые пропагандой мозги рашистов заложили новую порцию чепухи: якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины», - отметили в спецслужбе.
Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей довольно оригинально: «Путин дал им время съ*баться, а они не съ*бались».
То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах, акцентируют внимание в СБУ.
«Да мы живем в своих домах, мы живем в своей стране! И вам, захватчикам, здесь не место! Если вы не уйдете, то навеки останетесь в нашей земле! А выжившие будут рассказывать сказки о «вооруженных до зубов украинских многоэтажках» на суде в Гааге», - подытожили в СБУ.