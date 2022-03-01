РФ выставила мины в акватории Черного моря, обвиняя в сделанном ВМС Украины

Русские оккупанты заминировали пути от Босфора в Одессу, используя очередную дезинформацию, сообщая, что это якобы сделали Военно-морские силы Украины.

Об этом пишет главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Рассказывается, что 18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе «подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море».

В предупреждении, которое подписано капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым, речь идет о следующем:

«По информации, объявленной ГС (гидрографическая служба) ЧФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий оторван. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах. Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи», - говорится в заявлении.

«Это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море Постоянной минно-тральной группы НАТО!», - написал Клименко.

Он отметил, что по данным источника BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы.