«Путін схибив у головному: українці – не росіяни»: Замазеева о том, почему план РФ по захвату Украины провалился

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о том, почему план путина относительно завоевания Украины потерпел поражение. Главным образом, это произошло из-за разительных отличий между нацией украинцев и русскими.

Ниже приводим текст без изменений:

Колись, ми росіян називали братським народом, але вони за Біблейськими канонами скоїли страшний гріх за який будуть розплачуватись їх нащадки. Вони, як кровний брат Каїн, який підступно вбив ножем в спину Авеля! Так само діє росія до українського народу!

Росія програла. Програв путін. Він програв ще в той момент, коли лише замислився про можливість війни проти України. Про можливість перемоги росії у цій війні. Я не знаю, на яку інформацію він спирався і чи спирався взагалі. Це вже не має значення.

Путін схибив у головному: українці – не росіяни. Після гіркого досвіду Донбасу абсолютна більшість переконалася, що «русский мир» зовсім не мир, а росіяни – не браття. Бо це у росії можна викрасти мера міста і на його місце поставити нового. В Україні це так не працює. Бо в Україні місцеве самоврядування – це вибір людей. А у росії – це примха шизофреніка.

Станом на сьогодні було вже декілька випадків, коли мерів міст зухвало викрадали окупанти:

-Скадовськ

-Бердянськ

-Дніпрорудне

-Мелітополь

На щастя, мер останнього Іван Федорів вже на свободі, бо Україна своїх не кидає. На відміну від росії, яка тіла тисяч своїх солдат залишила лежати на українських полях. На втіху собакам та диким звірям.

І я в цій історії не просто свідок, а людина, яка щоденно відчувала тиск з боку російських служб.

У перший день війни – вони запросили мене на перемовини! Потім пішли погрози моїй родині, дітям, якщо я не погоджусь на їхні умови вийти з заявою визнання «нового миру» та закликати людей до складання зброї, проведення референдуму і таке інше. Це змушувало мене переховуватись, не давало змогу навіть поїхати до своєї оселі, де мене будуть шукати в першу чергу.

В нас є просто легендарний голова громади, ДЕ ТРАКТОРОМ відтягували танки брошені окупантами, його викрали 5 днів тому!

На вулиці в центрі міста було викрадено 2 особи, ми досі не з'ясували кого!

Тож як можна говорити про те що українці підтримують русский мир?

Мова йде про те, що все вигадано окупантами і вони силою хочуть заставити населення прийняти їхні умови. Але ми незламний й непідкорений народ, тому сьогодні вже очевидною є та прірва, яка розділяє Україну та Росію, яка розділяє українців та росіян.

Ми своє право на вільне волевиявлення відстоювали на Майданах. Ми за свою свободу заплатили дуже високу ціну. Ми продовжуємо сплачувати свою дуже високу ціну за свободу. За право вибору. За право голосу. За право бути людиною.

І я рада бачити, що навіть в тих населених пунктах, які тимчасово окуповані російською армією, місцева влада залишається на стороні своїх мешканців, на стороні Україні.

І це ще один доказ, що цих людей справді обирав народ. Ось в цьому і програв путін.