Глава Николаевского облсовета Замазеева выступит в Конгрессе Совета Европы с требованием закрыть небо над Украиной

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева собирается выступить перед Конгрессом Совета Европы с требованием закрыть небо над Украиной.

Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

«В составе женской делегации в Конгрессе Совета Европы у нас есть миссия донести миру о горе и унижениях войны в нашей стране, да и не только просить, но и доказать всем, что необходимо ЗАКРЫТЬ НЕБО НАД УКРАИНОЙ! Это не просто шаг обычной человечности от европейцев и американцев, это залог и их безопасности, их детей и мирного будущего!» – написала Анна Замазеева.

Замазеева подчеркнула, что российские оккупанты издеваются над мирными жителями, похищают представителей власти и пытают их. Мировое сообщество должно об этом знать.

«Для дестабилизации населения армия российского диктатора цинично похищает представителей местных властей, мэров городов и т.д., издеваются и проводят пытки - что является новой атакой на демократию! Мировое сообщество должно знать, что происходит на нашей земле. Накануне заседания Конгресса Совета Европы вместе с мэром города Николаева Александром Сенкевичем и представителями украинского самоуправления обсудили этот факт с французской делегацией мэров в КМРО СЕ», - заявила глава облсовета.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о том, почему план путина относительно завоевания Украины потерпел поражение. Главным образом, это произошло из-за разительных отличий между нацией украинцев и русскими.