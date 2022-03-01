«Плата за предательство»: Глава погранслужбы передал через посла беларусскому «коллеге» мешочек с «30 серебрянниками»

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо «30 серебряников».

Соответствующее видео Дейнеко опубликовал в Facebook.

«Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А,П,» - подписал он запись.

Подполковник ГПСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и пытался вручить ему мешочек с монетами – «30 сребрениками», как поручил Дейнеко.

Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, не взяв мешочек с монетами.