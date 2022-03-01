РФ использует мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо – на Николаевском направлении за два дня ликвидировали две сотни боевиков «Л/ДНР»

Оккупанты используют мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ. Одно из таких подразделений, имевшее в своем составе 250-300 человек, 16-17 марта потеряло около 200 «мобилизованных» на Николаевском направлении.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Российские оккупанты активно «мобилизуют» мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Сформированные таким образом подразделения отличаются очень низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием. По словам самых «мобилизованных», российское командование использует их в качестве «живца». То есть как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях в линию столкновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины», – рассказали в ГУР.

Остатки вышеуказанного подразделения, вернувшегося в Херсонскую область из Николаевщины, абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.