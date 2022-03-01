«Сами себя поху*ли»: В СБУ опубликовали разговор оккупанта, где он рассказывает, как они сами себя калечат

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченную запись разговоров российских оккупантов, на которой военный рассказывает, как они продолжают себя калечить, чтобы не воевать.

Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале СБУ.

На перехваченных разговорах слышно, что в путинской армии начался полный хаос. Оккупантов стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу. Потому что им приходится прятаться в окопах без пищи, воды и оружия, ожидая собственной смерти.

- Сами себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах, бл*дь, – говорит оккупант, который хочет любой ценой освободиться.

Жена захватчика советует ему сломать себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не воевать: «Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу сломай себя, и тебя отправят в госпиталь».