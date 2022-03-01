В ООН опровергли обвинения РФ в существовании украинского биологического оружия

В ООН опровергли упреки России о якобы существовании в Украине так называемых программ создания биологического оружия.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель Генсека ООН, Верховный представитель по разоружению Идзуми Накамицу, сообщили в Верховной Раде Украины.

Отметим, что недавно российские госструктуры, в том числе их минобороны, активно распространяли фейковую информацию о якобы разработках в украинских лабораториях биологического оружия. При этом они даже утверждали о якобы использовании птиц для «доставки» вируса к целям. Эти заявления сразу опровергли в Украине и в других странах мира. РФ и ранее обвиняла Украину и другие страны в «разработках биологического оружия», но никогда не могла предоставить достоверные доказательства этого.

– Организации Объединенных Наций ничего не известно о каких-либо программах биологического оружия в Украине, – подчеркнула Идзуми Накамицу.

Она также напомнила, что Конвенция о биологическом оружии 1972 года запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинового оружия. РФ и Украина являются участниками этой Конвенции .

Накамицу также подчеркнула, что биологическое оружие было объявлено вне закона с момента вступления в действие Конвенции в 1975 году.

Заместитель Генерального секретаря ООН напомнила, что все государства-члены 183 обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, или иным образом покупать, или хранить» биологическое оружие.