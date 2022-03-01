Херсонскому коллаборанту Стремоусову заочно сообщили о подозрении за создание оккупантского псевдооргана власти

В Херсонской области местный коллаборант заочно получил подозрение за создание псевдооргана власти.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении жителю Херсона в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины).

По данным следствия, 16 марта подозреваемый, действуя с пособниками в интересах страны-агрессора, провели незаконное собрание созданного оккупантами псевдооргана власти «Комитета спасения «За мир и порядок».

Ранее они проводили собрание для убеждения жителей области в том, что украинские власти больше не управляют регионом и призвали к поддержке оккупации РФ.

Такими действиями причинен вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

За совершенное фигурантам грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 16 марта опубликовал кадры «собрания» коллаборантов, которые транслировали пропагандистские российские каналы.

«Знакомитесь. Сальдо (экс-мэр Херсона – ПН) подозревают в заказном убийстве, Семенчева – в хищении у особо крупных, Стремоусова в посягательстве на тер целостность, Таню Кузмич – в госизмене. Правительство обреченных. Посмотрите на них. Это будущие номинанты на пожизненное. Это если повезет, потому что даю гарантию – их убьют их хозяева, когда будет горячо. Потому что предатели – это мусор», – написал Хлань.

Судя по фото, обнародованному прокуратурой, заочно объявили о подозрении скандально известному «активисту», который себя позиционирует как директор ИА «Таврия Ньюз» Кириллу Стремоусову.

Стремоусов неоднократно попадал в Херсоне в скандалы. Например, в январе 2019 года в Херсоне на пресс-конференции двое неизвестных мужчин распылили газ и устроили стрельбу. В стрельбе обвинили Кирилла Стремоусова. Тогда Стремоусов представлял Социалистическую партию, которой руководил Илья Кива. Глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщал, что после стрельбы Стремоусова задержали и объявили ему о подозрении в хулиганстве.

В июле 2020 года в Херсоне Стремоусов напал на журналиста газеты «Вгору» Дмитрия Багненко. Стремоусову не понравилось то, что журналист обвинил его в причастности к сносу деревьев из-за строительства парковки.

Последователи Стремоусова устраивали скандалы и в Николаеве. В частности, 2 февраля 2021 года в николаевском супермаркете «АТБ», который находится на рынке «Колос», покупателя отказались обслуживать без маски на кассе. Покупателем оказался Игорь Савицкий, который вступил в конфликт с охранниками и применил против них газовый баллончик.

2 апреля 2021 года на внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при Николаевской ОГА пришла группа людей без масок. Один из них, представившийся якобы журналистом ИА «Таврия Ньюз» Игорем Савицким, устроил скандал из-за ужесточения карантина.