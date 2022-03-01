«И чем вы отличаетесь от россиян в Чернобаевке, зомби?»: Арестович жестко ответил всем, кто критикует Зеленского из-за НАТО

Советник Офиса Президента Алексей Арестович жестко ответил тем, кто обвиняет Президента Украины Владимира Зеленского в том, что Украина еще не в НАТО и он якобы делает недостаточно. Арестович подчеркнул, что с начала войны в НАТО не сделали толком ничего, чтоб по-настоящему помочь Украине, а заявления представителей Альянса только подтверждают их нежелание видеть нас в составе НАТО. В то же время сам Президент поднял уровень Украины до той высоты, на которой она еще никогда не был, а попыток попасть в Альянс было множество.

Ниже приводим текст без изменений:

- Успокойтесь уже с НАТО, идолопоклонники.

Я первый за НАТО.

Я начал работать с НАТО лейтенантом, в 1999 году. А Вы?

В видео, которые вы же таскаете, где «…Арестович предсказал войну в 2019 году», четко сказано мной:

- цена за вступление в НАТО - большая война с Россией.

Причём, вне зависимости от того, кто будет во главе РФ и Украины.

Когда Порошенко вбивал эту норму в Конституцию, это видео и масса предыдущих видео с теми же разъяснениями давно были записаны и выложены публично.

Тогда вы кричали «псих», сегодня - «предатель».

Но я вам открою маленький секрет.

Причина не в том, что кто-то псих или предатель.

Причина в том, что вы - трусы и дятлы. В сумме это даёт «долбоебы».

Услышали? Прописью: дол-бо-ебы. Ссыкуны и придурки. Без мозгов, без совести.

Слабаки, которые боятся встретиться с реальностью, как она есть, и пытаются закамлать ее танцами с бубнами.

Она, реальность, шлёт их на хер, но они все равно лезут и лезут, как мыши на кактус.

И чем вы отличаетесь от россиян в Чернобаевке, зомби?

И в своих ссыкливых визгах, бесконечно цитирующие Лаврова, но не собственного Верховного, своей же, воюющей страны.

Охотно верящие российским вбросам, но не главе собственного государства , которому поверил весь мир, которого Конгресс США и парламенты стран НАТО встречают стоя, несмотря на то, что Зеленский прямо обвиняет их в лицо за пассивность.

Ебаные вы комсомольцы. Которые будут сосать у обкома, сколько бы обком о них ноги не вытирал.

Весь мир аплодирует Президенту, который поднял достоинство политического руководства нашей страны на уровень, где его никогда не было.

На уровень, который позволяет диктовать условия.

Говорить правду народам и политикам, которые давно от неё отвыкли, заврались - и продолжают врать, когда у нас умирают дети в подвалах.

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Итак, цена за вступление Украины в НАТО - большой конфликт с РФ.

Ок, мы свою цену заплатили. А НАТО?

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Вы не волнуйтесь.

Бегающие от реальности - как раз мой профиль.)

Оказываю индивидуальную и коллективную помощь.

Хотите?

Начнём:

1. Укажите, какую конкретную помощь оказало НАТО Украине (как организация), начиная с 24 февраля сего года?

2. Ответьте себе на вопрос: что означает отсутствие приглашения Украины на экстренное совещание НАТО 26 февраля сего года - на третьи сутки активной фазы агрессии? Грузию и Молдову пригласили - нас нет.

3. Ответьте себе - что означают заявления политического руководства ведущих государств НАТО, отражённые на фото ниже?

Когда наберетесь храбрости и сумеете ответить, можно переходить к следующему - главному- вопросу:

- какие формы и способы обеспечения безопасности Украины, мы все должны найти, если мы в НАТО хотим, а оно нас не хочет?

З.Ы. Знаете, терапевт не должен испытывать презрения к хворым. Только внимание.

Как терапевт не испытываю.

Как человек - я бы о вас ноги постеснялся бы вытереть.

Чтобы не пачкаться.

И мне абсолютно похер ваши звания, заслуги и награды - бывшие, нынешние и будущие.

Волонтёры ли вы, военные, журналисты или депутаты.

Уебками вы были, уебками и сдохните.

Если я вас, конечно, не вылечу.

Пользуйтесь шансом, я добрый.)