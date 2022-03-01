Захваченное оккупантами село на Киевщине оказалось под угрозой затопления

В Демидове Киевской области, временно оккупированном российскими военными, есть угроза подтопления из-за разрушения плотины.

Об этом сообщает телеканал «Дом».

«Село в Киевской области может полностью быть затопленной из-за разрушения плотины. В результате активных боевых действий в регионе и разрушения плотины на Киевском водохранилище в село непрерывно поступает вода», - рассказывается в сообщении.

Отмечается, что повышение уровня воды в дальнейшем может привести к невозможности передать гуманитарную помощь жителям, а также эвакуировать оттуда людей.

Из-за разрушенной плотины уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

В то же время, как свидетельствуют фото, вода уже «стоит» во дворах людей.