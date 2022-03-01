В Украине официально находятся 562 российских военнопленных

В настоящее время в Украине официально находятся 562 пленных российских военнослужащих.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

- В настоящее время официально военнопленных РФ у нас 562 лица, - сказала она в интервью телеканалу ТСН, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

По словам Верещук, со всеми военнопленными обходятся в соответствии с международным гуманитарным правом.

Напомним, ранее на Николаевщине взяли в плен оккупантов, мобилизованных на Донбассе. По их словам, россияне им даже не показали, как стрелять