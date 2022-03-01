Минцифры запустило раздел о помощи украинцам в Польше на портале «Дія.бізнес»

Команда портала «Дія.Бізнес» создала тематическую страницу на сайте, чтобы поддержать украинцев, вынужденных выехать в Польшу в результате российской агрессии.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.

« В результате и вторжение России множество украинцев вынуждены были покинуть государство и переехать в соседнюю Польшу. Чтобы поддержать соотечественников за границей, команда Дия.Бизнес создала новую тематическую страницу на сайте » , – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря новому разделу все желающие смогут найти:

информацию о трудоустройстве и вакансиях,

горячую линию информационной помощи,

полезные ссылки,

советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у вас нет польского гражданства,

ответы на часто задаваемые вопросы: от документов, подтверждающих законность пребывания, до сроков действия разрешений на проживание.

Раздел создан при поддержке Департамента торговли стратегическими товарами и безопасности Министерства экономического развития и технологий Республики Польша.

Как известно, после вторжения РФ из Украины в Польшу выехало более 2 миллиона граждан.