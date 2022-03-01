Минцифры запустило раздел о помощи украинцам в Польше на портале «Дія.бізнес»

Команда портала «Дія.Бізнес» создала тематическую страницу на сайте, чтобы поддержать украинцев, вынужденных выехать в Польшу в результате российской агрессии.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства цифровой трансформации.
« В результате и вторжение России множество украинцев вынуждены были покинуть государство и переехать в соседнюю Польшу. Чтобы поддержать соотечественников за границей, команда Дия.Бизнес создала новую тематическую страницу на сайте » , – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря новому разделу все желающие смогут найти:
Раздел создан при поддержке Департамента торговли стратегическими товарами и безопасности Министерства экономического развития и технологий Республики Польша.
Как известно, после вторжения РФ из Украины в Польшу выехало более 2 миллиона граждан.