«Благодарен честным белорусам»: Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

Глава правления «Укразалізниці» Александр Камышин поблагодарил честных работников железной дороги Беларуси за то, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения.
Об этом он заявил в эфире «Настоящего времени».
— Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет, — сообщил Камышин.
Он также отметил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.
— Я верю в то, что среди белорусов, а особенно среди белорусских железнодорожников, еще остались честные люди, и я бы не хотел их подставлять за то, что происходит на сегодняшний день среди железнодорожников Беларуси...Я уверен, что честные люди в этой организации сумеют остановить работу железных дорог Беларуси по направлению перевозок военных эшелонов в сторону Украины, — добавил глава правления УЗ.