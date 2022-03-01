«Благодарен честным белорусам»: Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

Глава правления «Укразалізниці» Александр Камышин поблагодарил честных работников железной дороги Беларуси за то, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения.

Об этом он заявил в эфире «Настоящего времени».

— Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет, — сообщил Камышин.

Он также отметил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.