В Италии арестовали виллу российского олигарха: она стоит 105 миллионов евро

Правоохранительные органы Италии наложили арест на виллу, принадлежащую российскому олигарху Алексею Мордашову.

Об этом пишет Il Messaggero.

Стоимость недвижимости владельца «Северстали», расположенной в городе Олбия на Сардинии, оценивается в 105 миллионов евро.

Арест был наложен в рамках санкций, которые страны Евросоюза ввели из-за вторжения Путина в Украину. Мордашов, как и многие другие российские олигархи, политики и чиновники, внесен в черный список.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что убытки российских производителей стали составят около $9 миллиардов.