Болгария со следующего года откажется от российского газа

Болгария не будет продлевать долгосрочный контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Василев в эфире Болгарского национального радио, сообщает «Лига.net».

Он сказал, что из-за российской агрессии против Украины переговоров с Газпромом быть не может.

- Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока [...] там у нас мощность около 20 млрд кубометров, которые можно использовать в обе стороны. Нам нужно 3 млрд кубометров, – сказал Василев.

По его словам, альтернативой российскому газу могут стать поставки из Катара, Алжира.