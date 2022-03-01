Если Китай осудит агрессию РФ, он может стать важным элементом глобальной системы безопасности, – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит действия Российской Федерации.

Об этом он написал в Twitter.

«Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между $1,6 трлн и $150 млрд», – отметил Подоляк.

Напомним, 18 марта президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин провели 18 марта двухчасовой видеоразговор, во время которого, в частности, обсудили развязанную Россией войну в Украине.