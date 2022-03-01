Первая леди Украины Зеленская призвала Всемирный совет церквей стать посредником в организации гуманитарных коридоров

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей с просьбой стать посредником в организации гуманитарных коридоров и оказать содействие в помощи украинцам, которые убегают от войны.

Об этом сообщает Офис Президента.

- Я обращаюсь к вам как к организации, призванной проповедовать мир и братство: будьте сегодня голосом тех, кто страдает от войны! Донесите до членов Всемирного совета церквей важность исповедания справедливости и мира на нашей земле, исходящей из веры в Бога. Прошу вас и членов ВСЦ донести свой голос с осуждением войны и призывом к защите мирного населения, – отметила супруга Президента Украины.

С начала войны Елена Зеленская работает над гуманитарной поддержкой украинцев. В частности, она активно взаимодействует с международными организациями, первыми леди других стран для разрешения гуманитарных кризисов в Украине. Сейчас в ее фокусе – предоставление необходимой помощи детям, матерям и сохранение их жизней. Именно поэтому Елена Зеленская обратилась во Всемирный Совет Церквей с призывом помочь Украине.