Николаевский летчик ценой жизни уничтожил колонну техники оккупантов

Пилот николаевской 299-й бригады тактической авиации Александр Щербаков совершил героический поступок – направил почти неуправляемую машину на вражескую колонну.

Об этом сообщает «Думская».

Эпизод произошел в первые дни войны – 26 февраля в Херсонской области. Инженерно-саперный батальон врага пытался доставить к реке Днепр оборудование для переправы, предположительно – несколько тяжелых механизированных мостов типа 3М2.

Пара наших штурмовиков Су-25М1 отправилась на задание с целью уничтожения техники оккупантов. Обнаружив колонну, самолеты встали в «круг», поочередно пикируя на цель и применяя для уничтожения техники неуправляемые реактивные снаряды (НУРСы).

После нескольких атак один из штурмовиков был подбит. Летчик, не имея запаса высоты, принял решение направить самолет на вражескую колонну. В последний момент на высоте около 50 метров он смог катапультироваться, однако положение самолета в момент выхода кресла из кабины не дало шансов на успешное приземление. К сожалению, летчик погиб.

Во второй части видео показан результат «работы» штурмовиков — десяток единиц сгоревшей техники, в том числе те самые механизированные мосты для переправы через Днепр.