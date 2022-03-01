В мэрии Мариуполя заявили, что оккупанты насильно вывезли в россию несколько тысяч местных жителей

Российские оккупанты насильно вывезли несколько тысяч жителей Мариуполя на территорию россии, в том числе в отдаленные регионы.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Указывается, что оккупанты вывозили жителей Левобережного района, а также горожан, скрывавшихся в убежище под зданием спорт-клуба. Преимущественно в укрытии находились женщины и дети.

«В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора. Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города россии, судьба других остается неизвестной», - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что происходящее знакомо старшему населению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильно похищали людей.