В Японии для обеспечения безопасности атомных электростанций думают разместить рядом с ними ПЗРК

Власти Японии в рамках нового плана укрепления безопасности атомных электростанций (АЭС) рассматривают вариант развертывания наряду с ними находящихся на вооружении Сил самообороны страны американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3.

Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

По их данным, подобные меры планируется включить в стратегию национальной безопасности. Поводом для этого стала ситуация вокруг атомных объектов в Украине, что вызывает серьезную обеспокоенность японского правительства.

Обеспечение безопасности АЭС в Японии включает в первую очередь комплекс мер по защите против террористических актов и стихийных бедствий, таких как землетрясения и цунами. Однако стратегия не регламентирует реагирование на атаку вооруженных сил другой страны на атомные электростанции в случае конфликта.

Напомним, что между Украиной и Международным агентством по атомной энергии готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов .