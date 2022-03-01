Сенкевич пообещал «забанить» сеть «АТБ» в Николаеве за то, что выгоняют людей на улицу во время воздушной тревоги

Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмутился действиями работников сети супермаркетов «АТБ», которые во время воздушной тревоги в Николаеве выгоняют покупателей на улицу.

Об этом он заявил во время эфира в соцсетях.

- Забаню АТБ за то, что выгоняет людей на улицу во время обстрелов. Где это видано? Нужно наоборот запускать их внутрь и укладывать на пол, чтобы они не пострадали, а они выгоняют людей на улицу. У нас с АТБ какое-то сплошное недопонимание, то они дома рушат, то без разрешения строят какие-то магазины, то еще какую-то фигню выделывают. Какой-то критинизм. Вместо того, чтобы спасти людей, они их выгоняют. Ладно, поговорим отдельно, - отметил городской голова.

В комментариях ему указали на то, что аналогично поступают и аптеки, и работники сети «Сильпо». На это мэр ответио, что этот вопрос он будет обсуждать с военной администрацией области.