ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом рф

Одним из оккупантов, который умер на территории Украины, оказался заместителем командующего Черноморским флотом рф – капитан первого ранга Андрей Палий.

О смерти Палия сообщил его знакомый, президент консалтинговой группы «Содействие» Константин Царенко, пишет Днепровская Панорама.

Ниже представлена выдержка из сообщения Царенко, без изменений.

«Друзья, товарищи офицеры! С нами больше нет нашего коллеги, офицера с большой буквы, мужественного защитника нашей Родины, преданного присяге и Военно-морскому флоту, любящего отца, настоящего друга, Заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Николаевича Палия. Сегодня погиб наш друг, защищая нас, наших детей, нашу страну на дальних ее рубежах!» — написал Царенко.

Где и при каких обстоятельствах погиб замкомандующего флотом оккупантов, не сообщается.

Предположительно, это произошло на военном аэродроме в Херсонской области, где оккупанты продолжают «танцевать на граблях». Об этом сообщает бывший депутат Киевского облсовета, координатор волонтерского координационного центра ru.help Александр Аронец.

«А это, наверное, тоже клиент Чернобаевки? Мы уже из ВКонтактиков постфактум узнаем приятные новости. На этот раз ликвидирован целый капитан первого ранга, заместитель командующего по военно-патриотической работе Черноморского флота Андрей Палий», – говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, о Палии известно, что он учился в школе в Североморске Мурманской области, в 1992 году окончил Киевское ВВМПУ по специальности социальный психолог, педагог. Имел украинское гражданство. По выпуску лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве, но уже в марте 1993 года в связи с отказом принимать украинскую военную присягу убыл на Северный флот. В августе — сентябре 2008 г. участвовал в войне в Грузии. Являлся замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе.