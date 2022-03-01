ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В МВД сообщили, что российская военная техника подходит к белорусской границе

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 20 марта.

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00:35 Российская военная техника подходит к белорусской границе, а белорусские дипломаты покинули территорию Украины.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона, пишет Суспильне.

«Действительно, подходит российская техника к белорусской границе, действительно россияне пытаются снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как это было три недели назад, с определенными силами они будут пытаться заходить на территорию Украины. В целом, мы понимаем, где они заходят, куда заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать», – рассказал он.

Кроме того, по словам Денисенко, белорусские дипломаты покинули территорию Украины и это — «тревожный сигнал».

«Это реально тревожный сигнал. Я бы лично оценивал ситуацию возможности вступления Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее, чтобы не входить в прямые боевые действия. Армия у него относительно небольшая... примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, включая тылы, госпитали. В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы не нужно», – отметил советник главы МВД.

00:03 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о том, что за субботу, 19 марта, противовоздушная оборона сбила еще три вертолета российских фашистов.

«В субботу, 19 марта, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета русских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен! Чтобы этот план был перевыполнен, Воздушные Силы ожидают от наших союзников не только заявлений и аплодисментов в адрес украинских Героев, но и действенной помощи – современные системы ПВО и истребители».

В командовании подчеркнули, что ситуация может измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, благодаря чему Уукраина сможет закрыть небо от терроризма рашистов.