В Bellingcat опубликовали карту разрушенных российскими захватчиками гражданских объектов в Украине

Журналисты из проекта Bellingcat нанесли на интерактивную карту атаки российских войск, в результате которых были повреждены объекты гражданской инфраструктуры Украины после начала вторжения России.

Все инциденты подробно собраны и описаны журналистами, о чем говорится на сайте Bellingcat.

«На этой карте показаны и выделены инциденты, которые привели к потенциальному воздействию или ущербу среди гражданского населения с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину. Подробные сведения об инцидентах были собраны исследователями Bellingcat. На карту включены случаи, когда гражданские районы и инфраструктура были повреждены или разрушены, где видны ранения среди гражданского населения и/или присутствие неподвижных гражданских лиц», - говорится в описании проекта.

Журналисты начали собирать доказательства российской агрессии еще 24 февраля. Теперь пользователи могут исследовать инциденты по дате и местоположению.

«Сбор данных об инцидентах, содержащихся на этой карте, начался 24 февраля 2022 года. Пользователи могут просматривать инциденты по дате и местоположению. Мы хотим, чтобы это был живой проект, который будет обновляться до тех пор, пока сохраняется конфликт. Для получения более подробной информации о записях, включенных в эту карту, обратитесь к нашей методологии и пояснительной статье, которую можно прочитать здесь», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина одержала полную победу по делу против российской федерации в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину.