«Речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризованное государство», - советник главы ОП Арестович

Украина не может быть демилитаризованным государством по примеру Швеции или Австрии.

Об этом в интервью «Крым Реалии» заявил советник главы ОП Алексей Арестович, пишет Цензор.НЕТ .

«Любая страна мира, согласно уставу ООН, имеет право на самооборону, и мы в Украине очень четко понимаем, и народ, и власть, что силы для самообороны у нас должны быть самостоятельными, самодостаточными, потому что ни на кого рассчитывать не можно. Поэтому речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризовано государство» , – сказал он.

По словам Арестовича, идея создания в Украине такого демилитаризованного государства, по примеру Швеции или Австрии, неприемлема.