«Речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризованное государство», - советник главы ОП Арестович

Украина не может быть демилитаризованным государством по примеру Швеции или Австрии.
Об этом в интервью «Крым Реалии» заявил советник главы ОП Алексей Арестович, пишет Цензор.НЕТ .
«Любая страна мира, согласно уставу ООН, имеет право на самооборону, и мы в Украине очень четко понимаем, и народ, и власть, что силы для самообороны у нас должны быть самостоятельными, самодостаточными, потому что ни на кого рассчитывать не можно. Поэтому речь не идет о том, чтобы здесь было демилитаризовано государство» , – сказал он.
По словам Арестовича, идея создания в Украине такого демилитаризованного государства, по примеру Швеции или Австрии, неприемлема.
«Швеция и Австрия находятся в окружении порядочных соседей европейцев, которые проводят стабильную политику и не желают смены границ, а Украина – государство, которое дважды обманули. У нас нейтральный статус был прописан в Декларации о суверенитете, а затем Будапештский меморандум, подписанный после того, как отдали третий в мире ядерный потенциал, это огромный аргумент был в пользу военной политической мощи, мы были сверхдержавой» , - добавил советник главы ОП. .